Luciano Spalletti se hizo responsable de la eliminación de Italia en la Eurocopa

Luciano Spalletti dijo, tras la eliminación de Italia a manos de Suiza en octavos de final de la Eurocopa, que el segundo gol helvético a comienzos de la segunda parte le había "cortado las piernas" a su equipo.

El campeón contra las cuerdas; Suiza con ventaja ante Italia en la Eurocopa

"Ese gol al inicio de la segunda parte nos cortó las piernas, no fuimos muy incisivos. La diferencia la marcó el ritmo, que fue demasiado inferior al de ellos en la primera parte", manifestó Spalletti tras el partido.



"Necesitamos más ritmo, más consistencia, más sacrificio. No hemos llegado a esta Eurocopa en unas condiciones excepcionales y hacerlo todo a esta temperatura no es fácil, pero definitivamente algo tiene que cambiar", agregó.

La obra de arte de Ruben Vargas ante Italia en la Eurocopa

Spalletti dijo que el torneo ha sido una experiencia a partir de la cual podría construirse algo, pero que para ello se necesita tiempo."Existe la posibilidad de construir algo, pero lleva tiempo. No he tenido tiempo, todos mis antecesores han tenido más partidos que yo", recordó.

La responsabilidad de la eliminación, según Spalletti, es ante todo suya. "La responsabilidad siempre es del entrenador, yo tomé las decisiones", subrayó.