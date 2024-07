Los Power Rankings para las semifinales de la Eurocopa

Se avecinan dos duelos de alarido en las semifinales de la Eurocopa: España y Francia se verán las caras el martes 9 de julio; mientras que Países Bajos se enfrentará a Inglaterra el miércoles 10.

Estos son los Power Rankings de cara a ambos encuentros:

Inglaterra (+4): Sin duda el equipo que más ha dejado qué desear de los cuatro semifinalistas. Los ‘Tres Leones’ han sido incapaces de capitalizar su poderío en el ataque, con jugadores desequilibrantes y llenos de talento, como Cole Palmer, Phil Foden, Bukayo Saka… Si bien es cierto que Gareth Southgate tiene al equipo en la antesala de la final, las formas no han gustado, pues se espera que una selección con tanta calidad muestre mayor fluidez, dinamismo y emoción. Su cruce con Países Bajos podría meterlos en serios problemas, especialmente a balón parado, donde la ‘Naranja Mecánica’ ya demostró su fortaleza.

Francia (+2): La falta de contundencia del cuadro galo es preocupante. En todo el torneo han conseguido 1 gol, de penal; después la fortuna les ha sonreído con dos autogoles. En cuartos de final, contra Portugal, no pudieron concretar y fue en la tanda de penales que consiguieron su pase a semifinales. Kylian Mbappé y Antoine Griezmann no se han hecho sentir; mientras que el arquero Mike Maignan ha sido la gran figura de ‘Les Bleus’. Su cruce con España será la gran prueba de fuego, pues en toda la competencia no han enfrentado a un rival tan determinante.

Países Bajos (+1): De los cuatro semifinalistas es que ha ido de menos a más. Clasificó a la fase de eliminación directa como tercer lugar del Grupo D, con apenas una victoria. Sin embargo, Ronald Koeman ha sabido mover sus piezas en momentos clave y sus defensas han mostrado confianza y solidez. El choque con Inglaterra le demandará mantener el control de la media cancha y sacar ventaja de la velocidad de sus delanteros, especialmente de Cody Gakpo, que ha tenido un gran torneo.

Mikel Merino llegó más alto que nunca y le dio el pase a España

España (=): Desde su primer partido, contra Croacia, demostró que tienen madera de campeón. La ‘Roja’ tiene un plantel envidiable, pues no solo cuenta con la experiencia de jugadores como Álvaro Morata, Dani Carvajal, Nacho y Rodri; además tiene la explosividad y desenfado de jóvenes como Pedri, Nico Williams y Lamine Yamal. Luis de la Fuente ha encontrado el equilibrio perfecto entre todos sus elementos y se presenta como la selección con mejor ataque (11 goles) y con la segunda mejor defensa (dos goles concedidos).