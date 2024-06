Los números lo avalan, Cristiano Ronaldo tenía que jugar la Eurocopa

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, aseguró este lunes, en la víspera de enfrentarse a la República Checa, que Cristiano Ronaldo ha sido convocado para jugar la Eurocopa por sus propios méritos y por los números que acredita este curso, en el que marcó 50 goles en 51 partidos con el Al Nassr de Arabia Saudí.

El técnico español de Portugal alabó a un jugador que, si goza de minutos, sumará su sexta Eurocopa a su currículum. Para Roberto Martínez, su presencia en el combinado luso es muy importante para mezclar experiencia y juventud en un equipo del que dijo que espera que juegue bien para encontrar el camino de la victoria.

"Cristiano esta en la selección por sus méritos. Ha hecho 50 goles en 51 partidos. Fue regular en su club y en su Liga. Para nosotros, como goleador, es alguien que puede marcar, que puede fijar a la defensa. Evidentemente, con el paso de los años, ha ido cambiando su forma de jugar. Pero está solo por sus méritos y los números lo respaldan", explicó.

"En mi experiencia en torneos europeos y mundiales, la mezcla de experiencia y de talento nuevo, es bueno. Se ha visto representado en la concentración. Con Pepe y Cristiano, lo hemos comprobado. Luego hay otros jugadores como Neves que demuestran su experiencia en el terreno de juego. La mezcla es necesaria y están todos unidos en el mismo compromiso. Es esencial para nosotros", añadió.

Martínez calificó la preparación de Portugal como "muy buena" e informó de que los 23 jugadores de campo y sus tres porteros están en perfectas condiciones para comenzar la Eurocopa este domingo ante la República Checa.

"Ahora comenzamos un periodo nuevo. Es competitivo, de tres juegos. Lo enfocamos a la competitividad y ahora hay jugadores nuevos que mostraron un nivel bueno. Ahora hay que trabajar bien. Hay un talento y hay que demostrar el balance psicológico y físico. Hay que demostrar ser un buen equipo. Hay que llegar al máximo nivel, que se puede alcanzar en dos o tres partidos", manifestó.

"¿Como ganar? No te enfocas en ganar, te enfocas en jugar bien. Ganar es la consecuencia de jugar bien. Creo que tenemos experiencia en el vestuario para dar un buen rendimiento. Perder el primer partido no impide clasificarse, así que no es un partido eliminatorio", recordó.

"El grupo está con una actitud, mentalidad y compromiso importante. Ganamos partidos. Ahora es un torneo, es diferente. Hay solo tres partidos y tenemos que demostrar todo. Crisitano tiene mucha experiencia, es el único jugador que ha jugado cinco europeos. Ahora va a jugar el sexto. Su experiencia es importante. Sabemos como equipo que nos enfrentaremos a momentos de adversidades y veremos si tenemos el nivel", apuntó.

Finalmente, habló sobre la República Checa: "Tienen un estilo muy claro. Me enfrenté tres veces a ellos. Su estructura táctica puede mudar a una línea de cuatro o cinco. Tienen presión alta, jugadores que quieren meter goles, la experiencia de Soucek, Patrik Schick campeón en Alemania (con el Bayer Leverkusen)... Tienen jugadores con ideas claras. El entrenador juega para ganar tomando riesgos y lo hace con un estilo fantástico", concluyó.