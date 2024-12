Listos los grupos de la Eurocopa Femenina 2025

Las 16 selecciones que disputarán la Eurocopa Femenina 2025, del 2 al 27 de julio, ya conocen su camino hacia el título, luego de que la UEFA realizara el sorteo de la competencia en el centro de convenciones de Lausana, Suiza.

Para definir las posiciones de cada selección hubo cuatro bombos con cuatro equipos en cada uno, colocados según su lugar en el ranking de clasificación europea.

En el uno estuvieron dispuestas las cabezas de serie: Suiza, España, Alemania y Francia. La ‘Nati’ ocupó la primera posición del Grupo A por ser la anfitriona.

