Las tres estrellas de Inglaterra que se perderán la Eurocopa

La selección de Inglaterra afronta la recta final de su preparación para la Eurocopa 2024 entregada al talento de Harry Kane, Jude Bellingham y Phil Foden, en un grupo que incluye a cinco debutantes y donde destaca la ausencia de Marcus Rashford, uno de sus jugadores más icónicos de los últimos años.



El preparador nacional, Gareth Southgate dio este martes a conocer una lista provisional con 33 hombres de cara a la cita continental en Alemania, en la que tampoco faltan jugadores de la vieja guardia como Harry Maguire, John Stones o Kyle Walker.



Inglaterra, uno de los grandes favoritos para ganar el torneo, cuenta con una de las mejores líneas ofensivas, si bien Kane ha llegado tocado y Bellingham podría perderse los dos partidos de preparación ante Bosnia e Islandia, programados justo después de la final de la Liga de Campeones que disputará con el Real Madrid el próximo 1 de junio.



Por contra, los 'tres leones' sí cuentan con un Foden en plena forma, al alza tras ganar la liga inglesa este fin de semana con el Manchester City y ser nombrado como el mejor jugador de la Premier esta temporada, en la que también ha destacado Bukayo Saka, presente en la prelista.

Como muestra de este poderío atacante, Southgate se ha permitido el lujo de prescindir del veterano Raheem Sterling y de Jadon Sancho, pese a que éste último ha sido clave en la recta final para meter al Borussia Dortmund en la final de la 'Champions'.



Menos dudas ha tenido con Rashford. El delantero, de 26 años, no ha brillado en el United, con el que ha marcado tan solo ocho goles en todas las competiciones.



La lista de atacantes la completan Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Anthony Gordon (Newcastle), James Maddison (Tottenham), Cole Palmer (Chelsea), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa) y Jack Grealish, quien llega con dudas tras una temporada irregular plagada de lesiones.



En la media, la omisión más notable es la de Jordan Henderson, hasta ahora segundo capitán de Inglaterra y veterano de seis campeonatos internacionales.



Su vuelta al fútbol europeo tras fichar el pasado enero por el Ajax de Amsterdam, tras un controvertido traspaso en verano a la liga Saudí, no ha sido suficiente para que el ex del Liverpool convenciera a Southgate.



En este sentido, el seleccionador ha optado por Declan Rice (Arsenal), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Manchester United), Adam Wharton (Crystal Palace) y Trent Alexander-Arnold, el lateral 'red' reconvertido en centrocampista con la selección.

Felicidad absoluta en Inglaterra

En el quinteto de debutantes, además de Jones y Wharton, lucharán por un puesto en la lista definitiva los defensas Jarrad Branthwaite (Everton) y Jarell Quansah (Liverpool), mientras que el portero James Trafford (Burnley) disputará una plaza con Dean Henderson (Crystal Palace), Aaron Ramsdale (Arsenal) y el titular habitual Jordan Pickford (Everton).



Respecto a la defensa, Southgate ha incluido en esta convocatoria a Luke Shaw (Manchester United), goleador en la final de la pasada Eurocopa en Wembley, quien llega lesionado y es duda para la lista final, si bien su puesto está perfectamente cubierto por Kieran Trippier (Newcastle) o Kyle Walker (Manchester City).



Southgate dispone ahora de casi tres semanas para probar a los nuevos y recuperar a los tocados, antes de cerrar la relación de los 26 que viajarán a Alemania.



Encuadrada en el Grupo C junto a Serbia, Dinamarca y Eslovenia, Inglaterra disputará asimismo dos amistosos frente a Bosnia el 3 de junio e Islandia el 7, en la fecha límite para confirmar la lista definitiva para la Eurocopa.