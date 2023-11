La Eurocopa se va quedando sin cupos y solo sobran ocho lugares

Serbia se convirtió, gracias a su empate a dos ante Bulgaria y a la victoria de Hungría ante Montenegro, en la decimosexta selección que inscribe su nombre en la Eurocopa 2024.

Heading to EURO 2024 🇷🇸 ✅ pic.twitter.com/TMaG1iii6m — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 19, 2023

Junto a la anfitriona Alemania, han logrado su acceso a la fase final de forma matemática España, Escocia (Grupo A), Francia, Países Bajos (B), Inglaterra (C), Turquía (D), Albania (E), Bélgica, Austria (F), Hungría, Serbia (G), Dinamarca (H), Rumanía, Suiza (I), Portugal y Eslovaquia (J).



Quedan por conocerse el nombre de cuatro equipos que lograrán el acceso directo a la Eurocopa como uno de los dos primeros de los grupo C, D, E y H, así como los tres ganadores de la repesca.



En el grupo C aspiran a una plaza Italia y Ucrania, que se enfrentarán este lunes en el BayArena de Leverkusen. La 'azzurra', vigente campeona continental, se clasificará si no pierde. En ese caso tendría garantizada su plaza en la repesca.