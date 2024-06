Kylian Mbappé es incomparable: Didier Deschamps

Didier Deschamps, entrenador de la selección francesa de futbol, aseguró este viernes que su mejor jugador, Kylian Mbappé, ausente por una fractura en la nariz ante los Países Bajos, es un futbolista que no se puede comparar con ningún otro y lamentó la falta de eficacia de sus jugadores ante la portería del combinado dirigido por Ronald Koeman.

"Kylian es Kylian, no se puede comparar con los demás. Barcola tiene sus cualidades y por eso está con nosotros. En un partido como este nunca es fácil. Dudé en sacarle al final para marcar la diferencia, pero el equipo estuvo equilibrado. Creamos peligro y defendimos bien", destacó.

"Sólo lamento la eficacia. Disputamos un partido de gran intensidad. Los Países Bajos fueron más prudentes de lo habitual. En comparación con nuestros rivales, teníamos 36 horas menos de tiempo de recuperación. Pero nuestro físico respondió. Hicimos todo lo posible para recuperarnos", señaló.

Deschamps destacó que su equipo está haciendo "grandes cosas en ataque" y dejó claro que Francia tiene muchas conclusiones positivas que sacar el encuentro. Para el técnico galo, siempre hay que tener en cuenta a los rivales, aunque siempre es bueno ganar partidos: "Hay que marcar goles. Analizaremos esto y esperamos mejorar en el próximo partido para poder cumplir nuestro objetivo de llegar a la siguiente ronda".

"Lamentablemente no pudimos marcar Fue un partido de alta intensidad y estaba contento con lo que mis jugadores consiguieron, aunque estoy decepcionado por nuestra falta de eficiencia de cara al gol", señaló.

Por último, habló sobre los errores de Antoine Griezmann, que falló dos ocasiones muy claras: "Me preocuparía más si no tuviéramos oportunidades. Griezmann estuvo mejor que en el primer partido, pero tal vez estuvo un poco fuera técnicamente, a lo que no estoy acostumbrado. Hoy jugó más arriba en el campo porque teníamos otros tres centrocampistas", culminó.