Italia no tiene de otra, debe vencer a Ucrania para pelear por la Eurocopa

Italia es el actual campeón de la Eurocopa, pero si no endereza el camino rumbo a Alemania este martes ante Ucrania, correrá el riesgo de no defender su título en el certamen y todo el panorama puede cambiar si consigue los tres puntos en Milán, otro resultado podría orillarlo a un nuevo fracaso.

La Selección Italiana no ha estado presente en las últimas dos Copas del Mundo y ahora peligra la Euro, es tercer lugar del Grupo C con cuatro unidades a tres de Ucrania y es por eso que el partido cobra mayor importancia, con una victoria las opciones estarían intactas, pero lo que no sea ganar es peligroso.

Se ha jugado la mitad de la eliminatoria y a pesar de tener un partido pendiente, los ‘Azzurri’ están obligados a derrotar a los ucranianos que tienen el calendario a su favor, a las dos selecciones les restan los encuentros ante Macedonia y Malta, pero italianos visitarán a Inglaterra y los de amarillo y azul no.

Es por eso que la ‘Squadra Azzurra’ debe ganar en San Siro para igualar la tabla y ganar como visitante a Ucrania para tener las condiciones a su favor y poder defender su corona sobre el terreno de juego en la próxima Eurocopa, todo depende del resultado de este martes y tiene el futuro en sus manos.