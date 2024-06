Italia lo acepta: España es mucho mejor equipo

Davide Frattesi, centrocampista del Inter, aseguró este lunes que España, individualmente, "es mejor que Italia", lo que obligará a los transalpinos a mostrar "el espíritu italiano" en el próximo encuentro del 'Grupo de la Muerte', este jueves en Gelserkirchen.



La victoria ante Albania (2-1), aunque un tanto escasa y con una remontada, colocó a Italia en muy buena posición para acceder a los octavos de final. La realidad es que el duelo ante España, que goleó a Croacia (3-0), pondrá a ambas selecciones en la realidad de sus posibilidades con un enfrentamiento por todo lo alto en el que Frattesi ve a España un poco mejor.

"Contra España habrá más espacios que contra Albania y tendremos que aprovecharlos. Seguiremos intentando jugar con la posesión, aunque será más difícil tener tanto tiempo el balón como el sábado. Tendremos que tener cuidado en defensa porque nos presionarán más", declaró desde Iselhorn, localidad en la que prepara el torneo la 'Azzurra'.



Frattesi, un portento físico que fue el jugador número 12 del Inter Milán campeón del 'Scudetto' no le dio ningún tipo de importancia a que España perdiera la posesión por primera vez en 111 partidos.

"Hay que repasar bien cada partido y luego analizarlo. Si van ganando 3-0, para mí la posesión no es necesaria. En ese caso, nuestro primer objetivo es el no encajar goles para que no cojan confianza", dijo.



Siempre con un respeto absoluto a España y manteniendo a Italia como tapada, Frattesi reconoció que España está un escalón por encima en estos momentos: "Creo que el equipo actual de España es una versión más moderna, un equipo que se ha adaptado al fútbol de hoy. Los jugadores actuales del centro del campo de 'la Roja' son muy fuertes, especialmente Rodrigo, pero ya no existen esos tres fenómenos del pasado que nunca te dejaban coger el balón".



"Individualmente, España está por delante de nosotros y por eso tendremos que mostrar el espíritu italiano que nos acompaña desde hace años", añadió.



Lamine Yamal, Rodrigo o Nico Williams son jugadores peligrosos. También Fabián, que brilló ante Croacia. Pero Frattesi lo tiene claro, no hay que centrarse en un solo jugador.



"Si nos centramos en los duelos individuales, tendremos pocas posibilidades. Si en cambio nos centramos en el grupo, en la unidad y el sacrificio, todos juntos podremos hacerlo. Yamal es joven y muy bueno, pero también tienen otros jugadores muy buenos. No nos darán muchas oportunidades y tendremos que saber aprovecharlas", valoró.

En el Inter ha sido un jugador fundamental, pero desde el banquillo. Con Barella, Calhanoglu y Mkhitaryan por delante, la titularidad estaba complicada.¡ y aceptó su rol.



"Sabía que no era fácil encajar en un equipo que venía de jugar la final de la Liga de Campeones y el hueco que me ha dado Inzaghi creo que fue el adecuado. Uno espera jugar lo máximo posible, pero luego siempre respeto las decisiones del entrenador", manifestó.



El Italia, bajo las órdenes de Luciano Spalletti, su papel cambia ligeramente. Sigue siendo un llegador excelente, pero defensivamente tiene que estar más comprometido.



"Cambia sobre todo en la fase defensiva: aquí estoy un poco más abajo en defensa. En la fase ofensiva en el Inter como centrocampista estoy más arriba", explicó.



Además, habló del bloque que forman los jugadores del Inter en la selección. Darmian, Bastoni, Barlla, Frattesi. Y el lesionado Acerbi, que se quedó fuera por una pubalgia.



"Llevamos un año juntos y las acciones entre nosotros surgen automáticamente, sobre todo las salidas con el balón. Lo que hacemos en el Inter a veces lo repetimos en la selección", apuntó.



"Me pasa lo mismo con Scamacca porque nos conocemos de toda la vida (coincidieron como canteranos del Roma)", sentenció.