Italia consigue un histórico pase a semifinales en la Eurocopa 2025

Italia derrotó 2-1 a Noruega en los cuartos de final de la Eurocopa y consiguió su pase a las semifinales por primera vez en 28 años.

La ‘Nazionale’ tuvo múltiples ocasiones para abrir el marcador en el primer tiempo, pero la contundencia no estuvo de su lado, a pesar del ímpetu.

Arianna Caruso, Barbara Bonansea, Emma Severini y Cristiana Girelli buscaron incesantemente el arco de Cecilie Fiskerstrand.

GOAL FOR ITALY! 🇮🇹 Cristiana Girelli scores to bring Italy one step closer to the UEFA Women's EURO 2025 Semifinals! pic.twitter.com/0cQ1baH32h

Fue hasta el complemento que Italia obtuvo frutos de su esfuerzo. Sofia Cantore corrió por el flanco derecho y mandó un centro raso que Girelli tocó para mandarlo al fondo de las redes al minuto 50.

Noruega seguía abatida y la ‘Azzurre’ aprovecharon para presionar en la salida y seguir atacando. Al 53’ Arianna Caruso aprovechó una serie de rebotes para superar a Fiskerstrand; sin embargo, la abanderada señaló fuera de juego.

Cuando mejor jugaba Italia, Elena Linari sujetó a Ada Hegerberg dentro del área al 58’; la delantera cayó y se concedió la pena máxima. La propia capitana noruega cobró desde los 11 pasos y falló -la segunda ocasión que erra un penal en esta competencia-.

NORWAY CAN'T FIND THE EQUALIZER! 😮 Ada Hegerberg misses the PK! 🚫🎯 pic.twitter.com/gBiWN48Rvf

Poco a poco las ‘Røde, Hvite, Blå’ crecieron en el ataque y al 66’ lograron empatar, gracias a que Hegerberg les ganó la espalda a las defensas y con un disparo cruzado hizo el 1-1.

Todo estaba puesto para que se jugara la prórroga; sin embargo, Girelli apareció sola en el área para cabecear un centro de Sofia Cantore y conseguir el 2-1 al 90’. Además de quitarle el invicto a Noruega que llegaba con tres triunfos en la fase de grupos.

NORWAY GOAL TO BRING IT LEVEL AT 1-1! 🇳🇴



Ada Hegerberg gets her redemption after missing the pen! 💪 pic.twitter.com/84jp2DH5I9