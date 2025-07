Italia arrancó la Eurocopa con un triunfo sobre Bélgica

Italia inició la Eurocopa con el pie derecho, luego de imponerse 1-0 a Bélgica en el Stade Tourbillon de Sion, Suiza.

Las ‘Azzurri’ tuvieron el control del partido de principio a fin, con transiciones por las bandas y centros el área que pusieron en aprietos a las belgas.

Poco a poco las ‘Red Flames’ intentaron meterse al partido, pero la defensa italiana cubrió bien los espacios y no le permitió avances de cuidado.

Antes del descanso apareció Arianna Caruso para sacar un disparo de derecha y superar a la arquera Lisa Lichtfus.

Goal for Italy! 🇮🇹 Arianna Caruso scores to put her country up 1-0 over Belgium! pic.twitter.com/KXuI0vHSNO

En el complemento, Bélgica se lanzó al ataque buscando equilibrar el marcador; sin embargo, la falta de contundencia le jugó en contra.

Poco le duró la intensidad e Italia aprovechó para retomar el control del esférico y, con ello, los disparos a puerta por conducto de Elena Linari y Caruso.

A pesar de las múltiples oportunidades que tuvo la ‘Nazionale’ para ampliar su ventaja, no concretó ningún tanto.

Con este resultado, las italianas se quedan momentáneamente como líderes del Grupo B, con tres puntos.

Cabe señalar que previo al silbatazo inicial se guardó un minuto de silencio por la muerte de Diogo Jota y André Silva.

A moment of silence is held for Diogo Jota and André Silva ahead of today’s first UEFA Women’s EURO 2025 match. pic.twitter.com/ubI7hI2VWq