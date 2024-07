Fiesta en Georgia para recibir a la selección

La Selección Georgiana cayó ante España en los octavos de final de la Eurocopa, pero el simple hecho de haber llegado a la fase de eliminación directa fue motivo de festejo.

Los ‘Cruzados’ nunca habían clasificado al certamen y su pase a la siguiente ronda los colocó como uno de los pocos debutantes en conseguirlo.

Por ello, su regreso a casa fue una auténtica fiesta. Los aficionados se reunieron en las calles de Tiflis para ver de cerca a los jugadores, quienes recorrieron la capital del país en un autobús que los llevó hasta la Plaza de la Libertad.

Thousands line the streets of Tbilisi to welcome home the national football team of #GEORGIA after their historic performance at #EURO2024. 🫰 pic.twitter.com/ncZDoEqonq