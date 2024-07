España no lo esconde: "Tenemos a los mejores jugadores del mundo"

Es una final adelantada este duelo por la ronda de cuartos de final de la Eurocopa, pero aunque el técnico de España, Luis de la Fuente, consideró que el partido ante Alemania está "50 a 50", estableció que 'La Roja' tiene a los mejores jugadores del mundo.

"Elogio mucho a Alemania para que no nos equivoquemos porque nos están cayendo tantos elogios que igual se piensan que no está igualado. Es una final y muy igualada. Alemania es una gran selección que destaca por ser un equipo muy sólido, muy equilibrado, con individualidades como Wirtz, que es uno de los grandes talentos europeos, Musiala, con Kroos. Es un rival de final", dijo el técnico de cara al duelo del 5 de julio por los cuartos de final.

De la Fuente admitió que será un "partido muy equilibrado", pero lanzó un último mensaje de total confianza antes del duelo en Stuttgart. "No cambio a mis jugadores por nadie. En mi opinión son los mejores del mundo".

Sobre la localía de Alemania, el seleccionador español recordó que eso a veces puede jugarle más en contra al local que al rival.

"A estos niveles el factor campo no creo que influya demasiado, tenemos jugadores de gran experiencia que no se van a intimidar por un ambiente hostil. No influirá para nada. Esos aspectos no sabes si son beneficiosos o no porque la presión a veces va en contra por la exigencia del que juega de local".

El técnico evitó reducir el duelo a las idividualidades de los jóvenes que tienen ambos equiós, es decir, Lamine Yamal-Nico Williams ante Musiala-Wirtz.

"Somos mucho más que estos cuatro jugadores, reconociendo que son de los que más talento tienen en Europa. Queremos ser fuertes en el equipo, las individualidades tendrán que determinar situaciones puntuales que marcan la diferencia, pero somos mejores desarrollando el sentimiento colectivo", manifestó.