¡Equipo completo! Así cerró Italia su preparación ante España

La selección italiana cerró su preparación para el partido ante España con un último entrenamiento previo al duelo de este jueves en su sede habitual, en la localidad de Iserlhon, situada a unos 40 kilómetros de Dortmund, con los 26 jugadores a disposición de Luciano Spalletti.

Sin sobresaltos, superadas ya las lesiones y molestias de Nicolo Barella (Inter) y de Nicolo Fagioli (Juventus), así como la inicial de Davide Frattesi (Inter), la 'Nazionale' ultimó detalles en su campo base, al igual que España, por lo que ninguna de las selecciones pisará el césped del Veltins Arena de Gelsenkirchen, hogar del Schalke 04, hasta este jueves, día del partido.

Tener la plantilla disponible en su totalidad abre el abanico de posibilidades de Luciano Spalletti, que aunque en rueda de prensa no dio pistas sobre si hará o no cambios en el once respecto al que ganó a Albania, podría introducir alguna variación.

Italia saldrá "con su mejor traje" ante España Fuera o dentro de la cancha, la 'Azzurra' no traicionará su gran estilo

Las de Gianluca Mancini (Roma) en el centro de la defensa en el puesto de Ricardo Calafiori (Bolonia), es la primera que baraja; aunque también podría introduzca a Bryan Cristante en el puesto de Lorenzo Pellegrini, ambos jugadores de la Roma, para ganar músculo en el centro del campo.

Sin embargo, lo más probable es que repita el mismo once que ante Albania, con una defensa de cuatro formada por Giavanni Di Lorenzo (Nápoles), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Bolonia) y Federico Dimarco (Inter); un centro del campo con Nicolo Barella (Inter) y Jorginho (Arsenal); Davide Frattesi (Inter) como mediapunta; y un ataque con Federico Chiesa (Juventus) por banda izquierda, Lorenzo Pellegrini (Roma) haciendo las veces de extremo derecho y Gianluca Scamacca (Atalanta) como referencia. Bajo palos el capitán, Gianluigi Donnarumma (PSG).