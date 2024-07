Dani Olmo quiere ganar la Eurocopa y ser campeón de goleo

El 10 de España no le teme a la presión de los ingleses en la final de la Eurocopa 2024

Tal vez haya menos aficionados españoles que ingleses en la final de la Eurocopa 2024, pero eso no le preocupa a Dani Olmo, quien sabe que 'La Roja' tendrá suficiente apoyo en el Olímpico de Berlín, además de un gran momento futbolístico.

"Habrá 11 mil españoles en el estadio y sentimos el apoyo de 48 millones desde España. Lo hemos sentido durante toda la Eurocopa y es algo que nos motiva aún más si cabe. Es una final y vamos a ir a por todas", aseguró en rueda de prensa en el campamento base de España en la selva negra.

El jugador del Leipzig busca el campeonato de goleo de esta Eurocopa. Al momento esá empatado con Harry Kane (tres) y está llamado a ser un jugador decisivo en la final, sin embargo, a él no leimporta quién sea la figura en el duelo por el título, siempre y cuando se trate de un español.

"Es una motivación extra, más aún si cabe en una final, pero, mientras ganemos, me da igual marcar yo o Unai Simón. Lo importante es ganar el partido. Me he sentido muy bien, en un gran momento. Hay que seguir aprovechándolo. Estoy empatado con Kane, pero también Fabián tiene dos goles, Morata uno y si marca un hat-trick estaríamos igual de felices todos. Da igual quien marque, lo importante es la victoria y el colectivo", dijo.

"Puede ser mi mejor momento, me siento muy bien preparado, a tope física y mentalmente. Tenemos una oportunidad delante nuestra única, a un partido de la gloria y estamos súper motivados por conseguirlo", añadió.

España buscará su tercer título europeo el domingo 14 de julio (15:00 tiempo del este) ante una Inglaterra que tendrá un día menos de descanso.