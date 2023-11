Austria exhibió a la Alemania de Julian Nagelsmann

El cambio de técnico no ha surgido efecto en la Selección Alemana que perdió 2-0 ante Austria, al equipo de Julian Nagelsmann no debería doler la derrota, sino el cómo cayó en Viena, fue superado ampliamente por el ‘Equipo Maravilla’ que no goleó a la ‘Mannschaft’ de milagro y por la falta de puntería.

Alemania no consigue acabar con las dudas que terminaron con el proceso de Hans Flick, Nagelsmann tomó el relevo y después de cuatro partidos los resultados no son alentadores. El ciclo del técnico más joven en la historia del conjunto alemán inició con victoria ante Estados Unidos y empate contra la Selección Mexicana, pero volvió a la realidad en esta Fecha FIFA.

Turquía dejó mal parado al cuadro alemán y Austria lo remató este martes, la ‘Mannschaft’ recibe el próximo verano la Eurocopa y los resultados no son alentadores, le falta futbol a un equipo que extravió la grandeza en los últimos años y que no ha podido encontrarla.

Alemania tiene el tiempo contado y no puede permitirse otro fracaso en un gran torneo tras caer en la fase de grupos en las últimas dos Copas del Mundo. Nagelsmann debe responder en marzo próximo cuando enfrente a dos rivales aun por definir.