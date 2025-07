¿Por qué no se sancionó la mano de Jorge Sánchez?

México se coronó en la Copa Oro tras superar 2-1 a Estados Unidos, pero el partido estuvo ensombrecido por una mano dentro del área que no se marcó como penal.

Corría el minuto 66 cuando Maximilian Arfsten se metió al área y Jorge Sánchez le robó el esférico; sin embargo, perdió el equilibrio y, al caer, tocó el balón con toda la mano.

Los estadounidenses reclamaron, pero el central no concedió el penal y el árbitro del VAR, Benjamin Pineda, revisó lo sucedido y no detuvo el juego. En la repetición quedó en evidencia que los futbolistas de ‘Las Barras y las Estrellas’ tenían razón, pero ¿por qué Mario Alberto Escobar no concedió el penal?

"The truth was that if that happened in the opposite half in their box- for sure a penalty."



Mauricio Pochettino speaks on the apparent handball that was not called on Mexico in the 66th minute pic.twitter.com/1QLQlOzwXb