Michail Antonio, de estar al borde de la muerte a jugar la Copa Oro

Han pasado seis meses desde que Michail Antonio vivió uno de los peores momentos. El jamaicano se accidentó en su auto.

El 7 de diciembre de 2024, el jugador del West Ham chocó su Ferrari en Epping, Essex, Inglaterra. Cuando los servicios de emergencia arribaron al lugar detectaron que el conductor estaba atrapado dentro del vehículo.

Cuando consiguieron rescatarlo lo trasladaron al hospital donde fue operado de una fractura en la pierna, puntualmente en el fémur que se partió en cuatro puntos diferentes.

"I never give up. I'm always focused, always pushing myself. This is not gonna stop me." 🇯🇲



Michail Antonio shares his journey back the pitch for Jamaica after sustaining a broken leg in a car crash in December pic.twitter.com/LEejwrwVhP