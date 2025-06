¿México está perdido o solo es adicto a las rotaciones?

Enrique Gómez

La palabra “rotaciones” trae recuerdos traumáticos de la era de Juan Carlos Osorio, pero eso es exactamente lo que está haciendo Javier Aguirre con la Selección Mexicana en pleno 2025.

¿Se acuerdan de que unos días antes de la Copa Oro el ‘Vasco’ había dicho que no tenía ida de cuál sería su alineación para la Copa Oro? Pues no lo hizo para quitar presión, mantener viva la competencia ni despistar a los rivales, sino que realmente no tenía (y aún no tiene) una XI estándar con el Tri.

Luego de tres partidos en la Copa Oro (victoria contra República Dominicana y Surinam y empate frente a Costa Rica), resulta que solamente cinco jugadores han repetido en las tres oncenas titulares:

· Ángel Malagón, portero

· César Montes, defensa

· Edson Álvarez, mediocampista

· Roberto Alvarado, extremo derecho

· Raúl Jiménez, delantero

O sea, a menos de un año de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, uno de los países anfitriones apenas tiene cinco futbolistas estables (bueno, al menos que uno de ellos salga en el duelo por los cuartos de final ante Arabia Saudita), mientras que la mayoría de los puestos están sujetos a cambios sobre la marcha, corazonadas o correcciones tras los partidos. No da para más; el equipo no ha jugado bien.

Por ejemplo, para el primer partido del torneo, Aguirre se unió al hype de la delantera de ensueño y jugó con Raúl y Santiago Giménez en una formación de doble punta; fue un mal partido ante los dominicanos y contra Surinam, habilitó a Julián Quiñones y Alexis Vega (suplentes en el debut) para que acompañarán a Jiménez por las bandas. En el tercer compromiso, regresó al nacido en Colombia a la banca, pero dejó a Alexis.

¿Cuántos de estos cinco ‘sobrevivientes’ se quedarán para el duelo de eliminación directa? Luego del 0-0 ante Costa Rica, podrían venir nuevos borrones, pues el equipo no hizo un solo gol.