Golazo de Raúl Jiménez con dedicatoria especial

Raúl Jiménez continúa con su cosecha goleadora con la Selección Mexicana, luego de lograr el tanto del empate en la final ante los Estados Unidos.

Ha sido un gol muy especial para el delantero mexicano, quien ha dedicado su anotación a su excompañero Diogo Jota, fallecido unos días atrás.

Raúl ha entregado un homenaje completo a Diogo desde la salida al terreno de juego. El delantero del Fulham salió con una camiseta con el dorsal 20, el que utilizaba su excompañero en el Wolverhampton.

Después, en la celebración del gol del empate, Raúl volvió a mostrar la camiseta y simuló jugar videojuegos, una celebración que días atrás también hizo Ousmane Dembélé.

Raúl Jiménez honors Diogo Jota after his goal for Mexico ❤️🎮



The two were teammates at Wolverhampton 🙏 pic.twitter.com/0FQz0uY6Uf