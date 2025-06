Estados Unidos, con paso perfecto en la Copa Oro

La Selección de los Estados Unidos completó su paso perfecto en la fase de grupos de la Copa Oro luego de derrotar por 2-1 ante Haití.

Aunque no fue la mejor de las exhibiciones del equipo norteamericano, el resultado le permite quedarse con la primera posición de su sector y a la espera de conocer a su rival en los cuartos de final.

Don Louicius will not be denied 🇭🇹 pic.twitter.com/mU0cAI7JMW