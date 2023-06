El Grupo C está listo para debutar en la Copa Oro

La actividad del Grupo C está por comenzar, con Costa Rica, Panamá, El Salvador y Martinica listos para sumar sus primeras unidades.

La primera jornada se celebrará el lunes 26 de junio, con los duelos: El Salvador vs Martinica y Costa Rica vs Panamá. En la siguiente fecha, el 30 de junio, se jugará: Martinica vs Panamá y El Salvador vs Costa Rica; mientras que la última jornada traerá los encuentros: Costa Rica vs Martinica y Panamá vs El Salvador.

De las cuatro selecciones, Panamá es la que mayor valor en el mercado tiene, con 16.3 millones de dólares, le sigue Costa Rica (11.7 MDD), El Salvador (8.6 MDD) y Martinica (4.7 MDD).

Un entrenamiento más de la Sele🇨🇷 de cara al debut en Copa Oro 🏆 frente a Panamá. #FCRF #LaSele pic.twitter.com/bAZKZatuqJ — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) June 24, 2023

El cruce con menos historia es el de El Salvador vs Martinica, que solo se han visto las caras en una ocasión, y fue precisamente en la Copa Oro, pero de 2003, con triunfo de 1-0 para la ‘Selecta’.

También hay viejos conocidos en este sector, El Salvador y Costa Rica se han enfrentado 36 veces, en todas las competencias, con récord favorable para los ‘Ticos’ (21 victorias, 9 empates y 6 derrotas).

En cuanto a número de apariciones en la Copa Oro, Costa Rica se lleva la corona, con 15 clasificaciones, de 16 posibles; en contraste, Martinica solo ha estado en 7.