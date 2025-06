¡Apaguen todo! el golazo a lo 'Panenka' de Guatemala que nadie olvidará

La Selección de Guatemala ha tenido que esperar 29 años para regresar a unas semifinales de la Copa Oro de la mano del mexicano Luis Fernando Tena.

El equipo Chapín ha sufrido hasta el último momento para sumarse a México y Honduras como los equipos que mantienen vivo el sueño de ser campeones del torneo de la CONCACAF.

Guatemala ha tenido que ir hasta la tanda de penales para eliminar a Canadá y escribir así uno de los episodios más increíbles de su historia reciente.

Y fue allí, desde los once pasos, donde se ha gestado uno de los mejores momentos de lo que va del campeonato: la ejecución a lo ‘Panenka’ de Darwin Lom para dotar de mucho mayor ánimo al resto del equipo.

El futbolista de Comnicaciones FC 'enloqueció´ desde el paredón y marcó el cuarto tanto para Guatemala con una ejecución magistral que necesita demasiada sangre fría.

OH MY GOODNESS 🥶



Guatemala makes its fourth!



🇨🇦:✅✅✅✅

🇬🇹:✅✅✅✅ pic.twitter.com/7ev8xlSwh8