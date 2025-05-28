La final de la Copa Libertadores se disputará en Perú

Redacción FOX Deportes

El Estadio Monumental de Lima, casa del Universitario de Deportes, acogerá por segunda vez la final de la Copa Libertadores y será el próximo 29 de noviembre, así lo anunció este lunes la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

🏟️🇵🇪 ¡El Monumental de Lima, el estadio de la final de la CONMEBOL #Libertadores 2025!#GloriaEterna 🏆 pic.twitter.com/iPmpNEqSau — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 11, 2025

"¡El Monumental de Lima, el estadio de la final de la Conmebol Libertadores!", anunció la Conmebol este lunes en la red social X, acompañado de una imagen del estadio, el más grande de Perú, con capacidad de hasta 80.000 personas.

Desde abril se conocía que Lima sería la ciudad que acogería la final de la Libertadores de 2025, pero hasta ahora no se había definido el estadio, ya que también se hablaba de la posibilidad de que el partido se celebrase en el Estadio Nacional.

🏆💪 La CONMEBOL #Libertadores en todos lados



📅📍 29 de noviembre - Lima #GloriaEterna pic.twitter.com/ke6Fqaztwu — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 11, 2025

El Monumental fue sede de la final de la Libertadores en 2019, cuando por primera vez se jugó una final a partido único.

El anuncio de la sede de la final de la Libertadores se hizo antes de que esta semana comiencen a jugarse los octavos de final, donde Universitario es uno de los equipos en liza.