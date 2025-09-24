Publicación: jueves 25 de septiembre de 2025

EFE

Con dramático cabezazo, Atlético Mineiro a semifinales

El equipo brasileño estará en la antesala por el título de la Copa Libertadores

Un cabezazo de Bernard in extremis le dio al Atlético Mineiro el gol con el que se clasificó para las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 (1-0), en las que espera por el ganador del partido que esta misma noche jugarán Once Caldas e Independiente del Valle.

Gustavo Scarpa envió un bonito centro bombeado al área que Bernard aprovechó para convertir, de cabeza, el tanto que puso a celebrar a los hinchas del Galo a los 91 minutos y que venció al portero boliviano Carlos Lampe este miércoles en la vuelta de los cuartos de final que se jugó en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte.

En el encuentro de ida en La Paz empataron 2-2.

Al Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, y al Bolívar, entrenado por el también argentino Flavio Robatto, les faltó puntería en las pocas oportunidades claras en ataque que tuvieron durante el partido.

Pero Bernard fue certero con un cabezazo que devolvió la gloria al Mineiro.

Atlético Mineiro se medirá en las semifinales con el vencedor de la serie que esta misma noche decidirán el Once Caldas y el Independiente del Valle ecuatoriano.

¿Cómo están las series en la Copa Libertadores

En la ida, se impuso por 0-2 el equipo colombiano que cuenta con el goleador del certamen, Dayro Moreno, que tiene 10 tantos.

Las semifinales de la Copa Sudamericana se disputarán entre el 21 y el 28 de octubre.  La final se jugará en Asunción el 22 de noviembre.

