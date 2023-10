Boca Juniors busca la final 12 de Copa Libertadores en su historia

Boca Juniors buscará llegar a su doceava final de Copa Libertadores en la historia cuando enfrente el duelo de vuelta de las semifinales ante Palmeiras.

La tarea no será sencilla, pues el cuadro argentino deberá imponerse en calidad de visitante al vigente campeón, el cual no tiene ninguna intención de que le abollen la corona en su propia casa.

Palmeiras tiene un As bajo la manga que no ha gustado, para nada, al cuadro bonarense. El pasto sintético está en excelentes condiciones, pero la escuadra de Almirón no está acostumbrada a jugar en este tipo de alfombras.

Luego del empate sin goles en el juego de ida, la vuelta será el espacio perfecto para definir al equipo que contenderá contra el Fluminense que dio la sorpresa al eliminar al Internacional a pesar de haber estado arriba en el tanteador.

Esta es la tercera eliminatoria entre ambos equipos en la instancia previa al partido por el título. En el pasado, dividieron triunfos, pero el más reciente le pertenece a Boca Juniors que en la vuelta empató 2-2 para sellar su boleto a la final.