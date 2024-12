Real Madrid respeta la calidad del Pachuca: "Merecen estar aquí"

Por más diferencias que haya entre el Real Madrid y el Pachuca, en el equipo español no habrá excesos de confianza, solo una ambición enorme por conquistar un nuevo título internacional.

"Estamos muy ilusionados de estar aquí", dijo en la sala de prensa del Lusail Stadium antes de jugar la final de la Copa Intercontinental.

"Es porque lo hemos hecho muy bien. Es un regalo para nosotros y para el Pachuca. Nos genera mucha ilusión y como siempre intentaremos ganar el título para llevarlo a Madrid teniendo en cuenta las dificultades. La emoción del momento es grande por jugar este partido", señaló.

Defendió 'Carletto' que su equipo llega a la final ante el Pachuca "mejor que hace un mes" y resaltó la motivación de conquistar un nuevo título: "Estamos muy animados, es un partido único y estamos enchufados y emocionados de poder llevar a Madrid la vieja Copa Intercontinental".

"Todos los partidos son trampa. El Pachuca es un equipo que llega aquí porque merece estar y lo tenemos que respetar por la calidad que tiene. Es un equipo con sus características que lo dará todo, tiene un sistema bastante claro, a Rondón e Idrissi que ha jugado en España. Un equipo joven, dinámico, con laterales que empujan", destacó del conjunto mexicano.

Confiado en lograr un triunfo que convierta al Real Madrid en el club con más conquistas de la Copa Intercontinental, Ancelotti valoró la razón por la que está recibiendo muchas críticas.

"Entiendo la crítica porque el Real Madrid ganó el año pasado Liga y Champions y llega en verano el mejor jugador del mundo. Todo el mundo pensó que sería un paseo, pero así no es el fútbol. En cada partido hay que pelear y hay cosas que no puedes controlar. La crítica empieza desde ahí. Uno más uno es dos, pero no siempre en el mundo del futbol", sentenció