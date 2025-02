Giuliano Simeone, la gran estrella de la noche para el Atlético de Madrid

Minuto 8 de partido. Giuliano Simeone remata de cabeza a la red un centro de Javi Galán el 1-0. Minuto 16. Julián Alvarez recoge un balón servido por Lino por la izquierda del ataque del Atlético, cambia a la derecha a De Paul y este sirve a Giuliano, que entra como un puñal en el área y bate con la derecha al cancerbero checo Jiri Letacek.



En poco más de un cuarto de hora Giuliano levantó al estadio. En 17 minutos firmó su primer doblete como futbolista rojiblanco. El hijo del entrenador ya es el nuevo ídolo de la afición. Los 52.896 espectadores que desafiaron al frío se rindieron a él.

Giuliano Simeone y su primer doblete ante la mirada orgullosa de su padre



Giuliano se ha convertido, partido a partido, en un fijo en el once de su padre, que se muestra reacio a hablar demasiado de él y es parco en los elogios. Convencido de que su vástago es uno más. De que se tiene que ganar los aplausos con trabajo y esfuerzo.



En cinco meses se los ha embolsado. Con toda justicia. Desde que llegó a Madrid el verano pasado tras su cesión en el Alavés, Giuliano se ha ganado el corazón de su hinchada, que agradeció primero su entrega admirable y más tarde sus cualidades como pelotero.



Porque Giuliano no es sólo sacrificio incansable, que también. El hijo de Simeone lucha cada balón como si fuese el último. Corre como si le fuese la vida y conecta con Julián Alvarez a las mil maravillas. Giuliano nunca se rinde. Asiste y marca goles. Ante el Getafe vivió su mejor noche como rojiblanco y su confirmación en un gran presente y un muy prometedor futuro. Sólo tiene 22 años. En el minuto 60 el Cholo lo sacó del verde para meter a Gallagher en medio de una atronadora ovación. "Ole, ole, ole, Giuliano Simeone", gritó la grada.



El Atlético despachó al Getafe gracias a él en un periquete. En ningún momento el conjunto de Bordalás dio sensación de peligro. No compareció. Nunca creyó en superar la eliminatoria porque su guerra es la Liga y la lucha por evitar el descenso de categoría.

Samuel Lino echó definitivamente el candado al partido en el minuto 42. Precioso su recorte dentro del área a Juan Iglesias y su disparo posterior. 3-0 y eliminatoria sentenciada. Lino ha firmado tres goles y una asistencia en los últimos cuatro partidos. Poco a poco va siendo el del curso pasado, el que quiere Simeone.



Con el 3-0, la segunda parte fue un trámite. Giuliano volvió a anotar, pero el tanto fue anulado por fuera de juego de Galán en el pase. A falta de un cuarto de hora Simeone movió el banquillo. El sábado se juega el derbi de la Liga en el Bernabéu con el liderato en disputa.



Correa aumentó la victoria con el cuarto en el minuto 78 con un tiro raso y ajustado desde muy cerca del vértice derecho del ataque madrileño. Alexander Sorloth redondeó la 'manita' en el 86.



El Atlético lo quiere todo. Los cuartos de Copa ya son historia. Partido a partido esperan las semifinales. Giuliano enfiló la goleada al Getafe, que suma ya 27 encuentros sin ganar a los rojiblancos. Sigue las trazas de su padre. El Metropolitano lo idolatra. De tal palo tal astilla.