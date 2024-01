El Atlético se niega a hacer el 'pasillo' al Real Madrid

No habrá un pasillo de honor cuando el Real Madrid y el Atlético de Madrid escriban el jueves el segundo capítulo de una trilogía de partidos al inicio del año.

El duelo por los octavos de final de la Copa del Rey se disputará apenas una semana después que el Madrid venció 5-3 al Atlético al cabo de una prórroga en las semifinales de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Los merengues acabaron alzando al título al derrotar al Barcelona en la final, y los hinchas del Madrid querían que el Atlético respetase la tradición de que los jugadores hagan un pasillo para aplaudir a sus oponentes al ingresar a la cancha previo al silbatazo inicial.

“Tenemos un gran respeto y un gran saludo para el entrenador (Carlo Ancelotti), para los futbolistas, como tiene que ser, como colegas de trabajo, pero siempre está primero nuestra gente y a nuestra gente la respetamos”, dijo el miércoles el técnico colchonero Diego Simeone.

El Atlético tampoco hizo el pasillo de honor cuando recibió al Madrid luego que su clásico rival se consagró campeón de la Liga de España en 2022.

Ancelotti señaló que su equipo hubiera hecho las cosas de otra manera, pero le restó importancia a la decisión del Atlético.

“Hay que respetar las decisiones de cada club", dijo el timonel italiano. "Si lo hacen me parece perfecto si no lo hacen me parece perfecto, pero no le doy mucha importancia a esto. Cada uno hace lo que quiere, el Real Madrid puede hacer las cosas de distintas maneras, y yo no me meto absolutamente en esto. Cuando nos toque a nosotros, elegiremos lo mejor para nosotros”.