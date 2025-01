Carlo Ancelotti, a los pies de Luka Modric tras su actuación en Copa del Rey

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró después de que el equipo blanco ganara por 0-5 a la Deportiva Minera para acceder a los octavos de final de la Copa del Rey que tuvieron "la misma motivación" que su rival, de Segunda RFEF, y destacó a Luka Modric, de quien dijo que es "un regalo para el fútbol y un ejemplo".



"Queríamos jugar un partido serio de principio a fin y lo hicimos con actitud y compromiso y además jugando bien también los que menos minutos suelen tener y estamos satisfechos. Es obvio que tenemos más calidad que el rival pero también tuvimos la misma motivación y lo sacamos adelante bastante pronto", comentó el técnico italiano al llegar a la sala de prensa del estadio Cartagonova.

Carlo Ancelotti, en la antesala de ser el más grande de la historia

Consultado por la actuación del delantero brasileño Endrick Felipe Moreira, quien se fue sin hacer gol a pesar de disponer de un buen número de oportunidades, su técnico fue claro al salir en su defensa: "Endrick hizo un buen partido y marcar gol es un detalle. Se movió bien en el campo y sus movimientos siempre fueron eficaces aunque le faltó un poco de acierto en el remate pero su partido fue muy bueno y fue peligroso. Tiene que ser paciente, mejorar y crecer y obviamente los goles los hará cuando los necesitemos".



También se refirió a dos centrocampistas como Fede Valverde y Luka Modric, que fueron titulares y marcaron un gol cada uno.



"Valverde estuvo bien en la primera parte y era un tiempo bueno para él. Preferimos que jugara y quitarle minutos a Bellingham, Tchouameni y Ceballos", declaró al hablar del charrúa, mientras que del croata no escatimó en elogios.

"Luka Modric es un regalo para el fútbol y aún más para los aficionados que pueden disfrutarlo de cerca y también los jugadores y el entrenador del Real Madrid. Hay que ver la manera en que prepara este tipo de partidos, como si fuese una final, y es un ejemplo para nuestros jóvenes", apuntó.



Ancelotti afirmó que la posible decisión de Jesús Vallejo de salir de la plantilla es "suya" y añadió que "para este partido tenía una pequeña molestia y era mejor no arriesgar con él", mientras que con respecto al castigo disciplinario que le puede caer este martes a Vinicius Junior por su expulsión en Valencia indicó que piensa que no le van a sancionar y aseguró que "no es que Vinicius necesite cariño".