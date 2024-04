"El enano estaba endemoniado": Nico Sánchez contó lo que sucedió con Lionel Messi

Quizá nunca vemos los videos de Lionel Messi y el ‘Tata’ Martino desconectados tras el partido ante Monterrey, pero Nicolás Sáchez relató cómo sucedieron las cosas para que cada quién se haga la película.

El auxiliar de Rayados reveló que el entrenador del Inter de Miami y ‘La Pulga’ lo amedrentaron en los vestidores, luego de que él le hiciera un comentario a los comisionados de CONCACAF por la manera en que el exjugador del Barcelona insultó a los árbitros por todo el túnel del Chase Stadium.

Así narró Nico lo sucedido tras el partido de ida por los cuartos de final de la Copa de Campeones de lña CONCACAF a través de una nota de voz que apareció en FOX Sports México:

“Me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar porque si no me hubiera pegado, porque me tuvo a un centímetro. Me puso el puño al lado de la cara. Creo que buscaba mi reacción”, denunció Sánchez, exjugador de Rayados y ahora parte del cuerpo técnico de Fernando Ortiz.

Nico asegura que incluso su idea era pedirle una fotografía al jugador, pero antes de poder hacerlo, la seguridad del club lo detuvo e inmediatamente después aparecieron los árbitros, por lo que el futbolista se lanzó sobre ellos para reclamarles alguna situación, todo secundado por Martino.

🚨 ¡OJO A ESTO! Nico Sánchez reveló con sus palabras la polémica discusión con Lionel Messi y ‘Tata’ Martino después del Miami-Rayados.



“Me quiso pelear Messi, me puso el puño al lado de la cara”, dijo Nico 🔥



pic.twitter.com/BH2k2vd3eC — DLPTLV (@dlptlv) April 5, 2024

“Cuando terminó el partido bajé a los vestidores y vi a Messi a un metro de mí. Yo me acerqué para pedirle una foto a Messi y el de seguridad me paró. Yo vi que Messi estaba muy caliente y estaban entrando los árbitros; Messi los encaró y les dijo de todo, de todo y al lado de él, el ‘Tata’ Martino. Había gente de la CONCACAF ahí y yo les dije que si nosotros hiciéramos eso, nos echaban a todos”, contó.

Sánchez también aseguró que probablemente nunca se revelarán los videos, pues difícilmente el Inter de Miami querrá compartir un material que deja tan mal parado a Messi y al ‘Tata’, quien también amedrentó al auxiliar de Rayados y lo amenazó de que iba a terminar llorando.

“El ‘Tata’ me dijo de todo y apareció Messi y me quería comer crudo. Yo ni lo miraba, pero el enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo y ponía el puño al lado ‘quién te pensas que sos, quién, háblame’. Yo no contesté nunca, pero fue peor. Después del ‘Tata’, ese pelotudo, solo me decía ‘tanto vas a llorar, tanto vas a llorar’. Los videos, seguro los borraron porque los dejan muy mal parados”, lamentó.

Rayados metió una queja formal contra Messi, pues estuvo en los vestidores cuando ni siquiera estaba registrado para jugar debido a su lesión muscular, misma que al parecer ya cedió y lo tendrá listo para el duelo de vuelta, por lo que se espera un duelo muy cliente en Monterrey.