Rayados, demostrando en Cincinnati por qué es el líder de la Liga MX

Victoria con gol de visitante, sobreviviendo el segundo tiempo con un jugador menos y manteniendo el invicto del 2024. Rayados es uno de los mejores clubes de la Liga MX y lo demostró en Estados Unidos.

Monterrey venció 1-0 al FC Cincinnati, que al fin sintió lo que es recibir un gol de Brandon Vázquez.

Parece corto el marcador, pero Rayados fue el único equipo mexicano que ganó como visitante en el extranjero en esta jornada de la 'Concachampions', por lo que, después del América, esta más cerca que nadie de los cuartos de final del torneo.

¡Brandon Vázquez anota el primero del partido para Monterrey! ⚽ pic.twitter.com/7hKogyshIa — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 8, 2024

El único gol del partido fue a los 24 minutos, luego de una diagonal por derecha que llegó hasta Brandon Vázquez, quien se retrasó para buscar la línea de pase. Sin pensarlo mucho, de media vuelta, el mexicoamericano disparó a portería y aunque el arquero pareció detener el tiro, el esférico se le escapó.

De esta manera, el TQL Stadium volvió a vivir un gol Vázquez, como sucedió tantas veces durante las cuatro temporadas que estuvo en el club, solo que esta vez fue en contra y significó la derrota para el equipo de casa, que ahora deberá buscar un resultado histórico en el patio del poderoso club regio.

Triunfo de enorme importancia y de mucho sacrificio para Rayados, pues justo cuando el rival mejoraba, el visitante se quedó con uno menos por la expulsión de Rodrigo Aguirre (que había entrado al 58’) a los 70 minutos, luego de que el árbitro advirtiera una agresión en las pantallas del VAR.

No se marcó como penal porque el balón aún no estaba en juego, pero representó una oportunidad de oro para que el Cincinnati regresara a la eliminatoria, pero Luciano Acosta y compañía no la metieron.

Con este marcador, a Rayados le alcanza con un empate para avanzar a cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF. O sea, con mantener la imbatibilidad de este año, clasificará.