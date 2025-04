Pumas sale vivo de Vancouver y definirá su suerte en casa

Los Pumas de la UNAM salieron vivos de Vancouver luego de empatar 1-1 con el equipo de la Maor League Soccer y definirán su pase a las semifinales en el estadio de Ciudad Universitaria.

Los comandados por Efraín Juárez vinieron de atrás y se sobrepusieron a un 1-0 en contra luego de la anotación conseguida en el segundo tiempo por Brian White.

