Monterrey, 'congelado' por Vancouver Whitecaps

Un gol en solitario de Rayados de Monterrey estuvo cerca de convertirse en el tanto que le diera el triunfo a Monterrey en su visita a Vancouver, sin embargo, a cuatro minutos del final, el equipo de la MLS logró la paridad final.

El frío de Vancouver no fue pretexto alguno para que el equipo mexicano diera con el clavo y pusiera, por momentos, un pie en la ronda siguiente gracias a un gol de Roberto de la Rosa, quien apareció a los 25 minutos para adelantar a su equipo.

A pesar de que Whitecaps dominó el encuentro, nunca encontró la forma ni el tino para poder empatar el encuentro durante el primer tiempo ante un equipo de Monterrey que jugó con varios jugadores del equipo B.

En total, Whitecaps tuvo seis disparos a gol, una cifra que llevó al guardameta Andrada a emplearse a fondo en al menos cuatro ocasiones.

Cuando todo parecía que los visitantes se llevarían el triunfo, apareció Belal Halbouni para poner el 1-1 definitivo.

Belal Halbouni's header levels the scoring for the Whitecaps! ⚽#ChampionsCup pic.twitter.com/uCfxm6lL8U