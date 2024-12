Liga MX y MLS predominan en la Copa de Campeones de CONCACAF

Con equipos de la Liga MX y la MLS como los más fuertes, la CONCACAF dio a conocer los respectivos calendarios y enfrentamientos de primera ronda y octavos de final, los cuales se determinaron el pasado martes de diciembre en el sorteo.

Se dio a conocer también que para los octavos de final se incluyó a cinco equipos preclasificados, ademásde 11 ganadores de primera ronda y a los campeones de las ligas nacionales mejor clasificadas, es decir: América de México y Los Angeles Galaxy de MLS.

Así quedaron programados los juegos restantes de primera ronda:

Enfrentamiento 1: Los Angeles FC (USA) vs Colorado Rapids (USA)

Enfrentamiento 2: Inter Miami CF (USA) vs Sporting Kansas City (USA)

Enfrentamiento 3: CF Monterrey (MEX) vs Forge FC (CAN)

Enfrentamiento 4: Vancouver Whitecaps FC (CAN) vs Deportivo Saprissa (CRC)

Enfrentamiento 5: Pumas UNAM (MEX) vs Cavalry FC (CAN)

Enfrentamiento 6: CD Guadalajara (MEX) vs Cibao FC (DOM)

Enfrentamiento 7: Cruz Azul (MEX) vs Real Hope FA (HAI)

Enfrentamiento 8: Seattle Sounders FC (USA) vs Antigua FC (GUA)

Enfrentamiento 9: Tigres UANL (MEX) vs Real Estelí FC (NCA)

Enfrentamiento 10: FC Cincinnati (USA) vs FC Motagua (HON)

Enfrentamiento 11: Real Salt Lake City (USA) vs CS Herediano (CRC)

Y estos serán los partidos correspondientes a los octavos de final, cuyo segundo equipo depende directamente de los equipos que resulten ganadores de la segunda ronda.

Enfrentamiento 1: Columbus Crew (USA) vs Ganador PR Enfrentamiento 1

Enfrentamiento 2: Cavalier FC (JAM) vs Ganador PR Enfrentamiento 2

Enfrentamiento 3: Ganador PR Enfrentamiento 3 vs Ganador PR Enfrentamiento 4

Enfrentamiento 4: LD Alajuelense (CRC) vs Ganador PR Enfrentamiento 5

Enfrentamiento 5: Club America (MEX) vs Ganador PR Enfrentamiento 6

Enfrentamiento 6: Ganador PR Enfrentamiento 7 vs Ganador PR Enfrentamiento 8

Enfrentamiento 7: Ganador PR Enfrentamiento 9 vs Ganador PR Enfrentamiento 10

Enfrentamiento 8: LA Galaxy (USA) vs Ganador PR Enfrentamiento 11

En el comunicado, CONCACAF anunció que la primera ronda se jugará en febrero de 2025 y los octavos de final en marzo, seguidos de los cuartos de final en la primera quincena de abril, las semifinales a finales de abril y principios de mayo, y la gran final el domingo 1 de junio.