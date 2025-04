LAFC nulifica a Leo Messi y Luis Suárez en la ida de los cuartos de final

El LAFC mantiene más que vivo el sueño de pelear por la CONCACAF Champions Cup luego de haber superado su primer escollo en la eliminatoria ante el Inter Miami.

El equipo angelino ha salido avante del duelo disputado en casa y le ha propinado a Javier Mascherano y a los suyos, la primera derrota del año en un partido más que fundamental y donde Las Garzas contaron con la presencia de sus más grandes figuras.

Nathan Ordaz puts it in the back of the net! 🎯 pic.twitter.com/GzzYt8i43m