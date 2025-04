La mentalidad de André Jardine: "Me voy frustrado por empatar"

Redacción Fox Deportes

Más allá de que no haya recibido gol de visitante y que tendrá esa ventaja a su alcance en el partido de vuelta, América siente que debió ganar el partido ante Cruz Azul y por eso el técnico André Jardine lamentó la falta de contundencia.

"Nos faltó contundencia. No es fácil jugar ante Cruz Azul, es un equipo que te puede dar un baile en posesión si no estás ordenado y nosotros cedimos la posesión en el primer tiempo", admitió el técnico luego del 0-0 en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF.

El estratega admitió que su equipo perdió concentración y por eso permitió que el rival lo dominara en la primera parte y aunque al final corrigieron, aunque no les alcanzó para sacar ventaja como local.

América aterró al Cruz Azul, pero al final lo perdonó Aunque no lo parezca, las Águilas llevan ventaja en la Copa de Campeones de CONCACAF

"Jugamos muy bien los primeros 20 minutos, luego cedimos el control a Cruz Azul y nos costó defender porque no teníamos el balón. En el segundo tiempo tuvimos las opciones más claras que no solemos perdonar", explicó Jardine, quien espera que su equipo mejore la portería en Ciudad Universitaria.

"Planteamos un juego para ganar, pero dejamos la tarea incompleta. Mantuvimos nuestra portería en cero, eso era importante, pero había que meter al menos un gol y no lo conseguimos. Me voy frustrado porque tuvimos las opciones más claras y no fuimos contundentes", concluyó.

Con siete y seis títulos de CONCACAF, respectivamente, América y Cruz Azul son los equipos más ganadores en la historia del torneo, sin embargo, el club azulcrema no se corona desde que levantó este trofeo de manera consecutiva en las ediciones 2015 y 2016.

El juego de vuelta será el martes 8 de abril y con el criterio del gol de visitante activo, América tendrá hándicap por cada gol que anote en la vuelta.