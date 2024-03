"En ningún clásico del mundo hay favoritos" y lo dice el técnico del América

El técnico del América, André Jardine, se comprometió a que su equipo no caerá en exceso de confianza ante Chivas, rival contra el cual tendrá un rally de tres partidos, mismo que inicia con el juego de ida por los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF el miércoles 6 de marzo.

"Excesos de confianza no existen ni existirán en el América. Respetamos a todos los rivales y planeamos cada partido con máxima atención y así vamos a enfrentar un partido que esperamos muy intenso ante el Guadalajara", afirmó el estratega, quien en diciembre llevó al América a su título 14 de Liga MX.

Aunque el valor de plantilla, la posición en la tabla y los éxitos recientes, propongan al club azulcrema como claro favorito, el brasileño descartó que sus Águilas sean favoritas en el clásico del futbol mexicano.

Jugadores activos que estuvieron en Chivas y América

"Eso de ser favoritos es un tema de prensa o afición. Nosotros no nos consideramos favoritos en ningún partido y menos en los clásicos. En estos juegos no existen los favoritos, he mirado clásicos por todo el mundo y no hay tal cosa", puntualizó Jardine, quien aún vive su primera teporada en el club.

El estratega que ganó el Oro Olímpico con Brasil en Tokio 2020, elogió el futbol que desarrolla el 'Rebaño' de Fernando Gago.

"Guadalajara es un equipo muy dinámico e intenso. Ataca con muchos jugadores, tiene laterales profundos que generan peligro, cuenta con elementos de jerarquía que desde antes de la llegada de Gago exhiben que vienen madurando. Por eso va a ser un partido muy duro", explicó.