En América preocupados por la falta de gol en la Copa de Campeones CONCACAF

A André Jardine, entrenador del América, le preocupa la falta de contundencia de su equipo en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, aunque afirmó que la explicación puede encontrarse en la solidez defensiva de Guadalajara.

"Sí. Hay preocupación porque tenemos una identidad ofensiva muy grande y no hemos podido hacer gol. Tiene que ver con la eficiencia defensiva de Chivas. Lo han hecho muy bien", dijo Jardine a un día del partido de vuelta, en el que serán locales.

En el partido de ida, jugado hace una semana, América cayó por 1-0.

¡Que se pinte de amarillo el Ciudad de los Deportes! 🏟️💛 pic.twitter.com/JkCyFrTVvs — Club América (@ClubAmerica) March 11, 2025

"La motivación está a tope. Estos partidos de ida y vuelta te piden una intensidad muy grande. Transformamos la presión en un combustible positivo. Tenemos un elenco de jugadores con mucho carácter que suelen dar un paso al frente en estos juegos", explicó el entrenador brasileño.

"Es un día para estar concentrados. El propósito es claro: queremos ganar este torneo. El año pasado no nos alcanzó. Son competencias que se deciden por detalles, aunque el rival también cuenta. No podemos ganar todos los títulos que jugamos, pero que vamos a vamos a darlo todo, eso no lo pueden dudar", enfatizó.