En América admiten "frustración", pero la serie está abierta ante Pachuca

El brasileño André Jardine, entrenador del América, campeón del futbol mexicano, reconoció este martes que su equipo se va frustrado por el empate 1-1 que obtuvo ante Pachuca en el juego de ida de la semifinal de la Copa de Campeones de CONCACAF.

"Me gustó el segundo tiempo que dimos, estuvimos cerca de hacer el 2-1, pero hoy nos costó ese último remate. Nos vamos un tanto frustrados por no ganar el juego, pero sabemos que la eliminatoria está abierta para la vuelta", señaló el técnico al final del partido.

En el juego realizado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México las Águilas tuvieron mayor posesión de balón, pero poca profundidad. Tomaron ventaja con tanto del estadounidense Alejandro Zendejas. Pachuca igualó por conducto del ecuatoriano Andrés Micolta.

Jardine aceptó que sus jugadores no estuvieron finos en ofensiva y eso lo pagaron con la igualada.

Le falló el plan al América en las semifinales contra Pachuca Las Águilas deberán salir a arriesgar en la vuelta de las semifinales de CONCACAF

"Es una semifinal de Copa de Campeones ante un equipo que sabe jugar en estas instancias, hay que entender que no es sencillo y que estos partidos se deciden por detalles. Hoy no fuimos contundentes porque de lo contrario estaríamos aquí celebrando un triunfo", puntualizó.

El estratega, quien guió a la selección de su país a la obtención de la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, destacó el planteamiento del Pachuca que es dirigido por el uruguayo Guillermo Almada.

"No me preocupa el funcionamiento, hemos tenido variantes y ajustes. El Pachuca es un gran rival y tiene un gran entrenador, pero sé que podemos jugar aún mejor en lo que viene. Este equipo no se rinde nunca y así vamos a ir a jugar la vuelta porque el objetivo es avanzar a la final".

En la historia de la Copa de Campeones de Concacaf, el América busca confirmarse como el máximo ganador. Actualmente presume siete títulos, uno más que el Cruz Azul, el segundo con más trofeos; y dos por encima de Pachuca y Monterrey, que tienen cinco cada uno.

En el partido de vuelta de la semifinal, que se realizará el próximo 30 de abril, el Pachuca recibirá al América.