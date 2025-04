De la mano de Leo Messi, Inter Miami va a semifinales

Héctor Cantú

El Inter Miami se convirtió en el tercer clasificado a las semifinales de la Concacaf Champions Cup luego de superar en casa por 3-1 al LAFC.

Javier Mascherano lo había advertido, este tipo de partidos motivan a Leo Messi y el delantero argentino terminó siendo el comandante que llevó a su equipo a la ronda siguiente.

La historia no comenzó del todo bien para el Inter Miami que se puso abajo en el tanteador con el gol tempranero de Aaron Long. La anotación obligaba al Inter Miami a marcar tres goles para quedarse con el boleto a la siguiente ronda.

Pero con Leo Messi en la cancha los retos se vuelven mucho más sencillos. Luego de una viveza que terminó en las redes y que fue anulada por el VAR, Leo tuvo su revancha de manera inmediata y con un disparo perfecto igualó virtualmente el tanteador.

En la segunda mitad Mascherano ajustó los hilos necesarios para darle un poco más de libertad a su línea ofensiva.

Noah Allen encontró las redes para darle el 2-1 al Inter Miami y pocos minutos después, un cabezazo de Luis Suárez logró el tercer tanto que terminaría siendo eliminado por fuera de lugar.

Cuando todo parecía que el LAFC se clasificaría por el gol de visitante, una inocentada del Marlon fue la llave que le dio el triunfo al equipo visitante.

Una mano dentro del área se tradujo en el tiro penal con el que Leo Messi volvió a revivir los fantasmas de Hugo Lloris de la pasada Copa del Mundo.

El argentino no falló desde los once pasos y puso el 3-1 definitivo que cambió la historia y le dio el pase al equipo de la Florida.

Inter Miami se une a Tigres y a Cruz Azul en las semifinales y esperará al ganador de Pumas y Vancouver Whitecaps para conocer a su rival en la antesala por el título.