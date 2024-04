Castigos para André Jardine y Martín Anselmi; ya se imaginarán por qué

Hablar del arbitraje está penado en el futbol mexicano y por eso, los técnicos de América y de Cruz Azul deberán pagar las multas, luego de las quejas tras los partidos que sus equipos no supieron ganar.

La Comisión Disciplinaria reveló que André Jardine y Martín Anselmi serán sancionados por criticar a los silbantes, luego de sus palabras en las conferencias de prensa al término de los compromisos por la Jornada 16.

Así se comunicó en la página de la Federación Mexicana de Futbol:

Determinamos sancionar económicamente a los directores técnicos Martín Rodrigo Anselmi, de Cruz Azul, y André Soares Jardine, de América, como resultado de las críticas al arbitraje realizadas durante las conferencias de prensa al término de los partidos entre los Clubes Cruz Azul y Atlas, y Universidad Nacional y América, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol.

O sea, por “realizar a través de medios de comunicación y/o redes sociales, críticas o comentarios negativos sobre el arbitraje y/o VAR”.

Pumas frenó a las Águilas y está en la pelea La victoria 2-1 sobre América coloca a los felinos cerca de la clasificación

Pero ¿qué fue lo que dijeron estos entrenadores?

Jardine, técnico brasileño del América: “No pitan bien, los analistas hablarán de esto, realmente nuestro equipo debe de estar mejor en temas como hoy. No me gusta hablar de arbitraje, me gusta analizar el partido, es un tema que influye en el marcador”

Anselmi, entrenador argentino de Cruz Azul: "No pretendo que nadie nos regale nada, lo que es, es, y lo que no es, no es. Yo siempre creo en ganar de manera justa, entonces hay una acción dentro del área en que si todo mundo está hablando de un posible penal, lo más lógico es que se vaya a revisar la acción en el VAR. Lo mínimo es que el árbitro despeje la duda de si era o no penal”.

América perdió 2-1 contra Pumas en el clásico capitalino, mientras Cruz Azul empató 2-2 con Atlas pese ir perdiendo por un par de goles. En la Jornada 17 ambos clubes buscarán terminar como líderes la fase regular.