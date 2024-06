¿Son las últimas horas de Jaime Lozano en el Tri? "Es ganar o morir"

Tal vez los resultados no respalden a Jaime Lozano, pero mientras los jugadores y los directivos lo hagan, él seguirá.

Claro que, sin importar cuánto lo quieran los futbolistas, una tempranera eliminación de la Copa América podría acabar con su etapa en el Tri a pesar de que se le designó para la Copa del Mundo de 2026.

¿Si México no le gana a Ecuador en el último partido de la fase de grupos habrá un cambio de entrenador? Bueno, el fracaso sería enorme.

“Son decisiones que no me corresponden a mí. Sabes que dependes de los resultados. Por lo que veo en la cancha y en los entrenamientos yo me siento respaldado por los jugadores, ahora tenemos que dar lo mejor para buscar la clasificación a cuartos”, comentó el ‘Jimmy’ en conferencia de prensa. “Ojalá hagamos bien las cosas, que lo merezcamos y que creamos de principio a fin de que lo podemos lograr”.

"Estoy tranquilo. No pensábamos que nos íbamos a jugar la clasificación. Ganar o morir...". 🗣️



Jaime Lozano de cara al juego ante Ecuador en la Copa América 2024. #LaSensaciónDelVerano pic.twitter.com/cGP9aJEXRd — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 29, 2024

Lozano recordó que fue contratado para todo el proceso hacia el Mundial donde México será coanfitrión y además, él ve mejorías pese a que el Tri recién perdió contra Venezuela y complicó de sobremanera su pase a cuartos de final. Más vale que así sea, pues algo menos que un triunfo será causal de eliminación.

“Estoy tranquilo por lo que ha mostrado el equipo en la cancha. Hemos hecho dos buenos partidos y ha venido en ascenso. Me contrataron para un proceso y para apuntalar a este grupo de cara al Mundial”, afirmó el técnico que cumplió un año al frente del Tri, luego del intempestivo despido de Diego Cocca.

A estas alturas, Lozano tiene peores números que su predecesor y por más que los jugadores lo respalden, será complicado que mantenga su puesto si no clasifica al equipo a la siguiente ronda de la Copa América.