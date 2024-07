No hay duda alguna, Lionel Messi jugará la semifinal de la Copa América

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, aseguró este lunes que no tiene dudas sobre el estado físico de Leo Messi, que siempre está para jugar e, incluso, cuando no está en óptimas condiciones sabe lo que puede aportar.



Scaloni hizo una encendida defensa de su capitán, que tuvo una gris actuación frente a Ecuador, en el partido en el que regresó tras sufrir una lesión en el aductor.

"Messi está bien, es fundamental para nosotros, con eso basta. Leo está bien y estamos tranquilos, mañana será parte de la Copa", indicó.



¿Y en el caso de que él quiera jugar y usted no considere que está bien, quién decide?, le preguntaron en la conferencia de prensa oficial previa a la semifinal frente a Canadá.



"Es muy fácil porque el 99% de las veces está para jugar. Nunca me ha pasado que no esté para jugar. Es una decisión muy fácil para mí. Es muy franca. Sentarme con él y lo hablamos. Si está en condiciones, juega siempre. No hay dudas. ¡Quién dudaría?. Yo nunca tendré dudas. Nunca me va a pesar, porque sé lo que nos puede dar incluso sin condiciones óptimas. Es indiscutible", añadió.

Preguntado por si volverán a jugar juntos Messi y Ángel di María, que solo coincidieron como titulares en el partido inaugural, precisamente ante Canadá, el seleccionador albiceleste, indicó: "Han jugado juntos y han jugado bien. Esa es la tranquilidad que tenemos. El equipo lo hizo bien con ellos y sin ellos", añadió.