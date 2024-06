México tiene el mismo objetivo de los últimos 31 años: "Ganar la Copa América"

En crisis y sin tener su mejor generación de jugadores, pero la idea de México sigue siendo la misma que hace 31 años: ganar la Copa América.

"No venimos a participar, la intención siempre va a ser ganar", dijo Jaime Lozano de cara al debut del Tri.

El técnico de la Selección Mexicana aseguró que no le preocupan esos rumores que lo ponen fuera del equipo en caso de que no le vaya bien en la Copa América, la cual inició esta semana con la victoria de Argentina y Canadá y donde el Tri está a unas horas de debutar ante Jamaica.

"No me cansa que me digan que si sigo o no sigo en la selección, que me van a sacar si no gano. Trato de ayudar a mis jugadores a alcanzar los objetivos. Debo ocuparme de lo que depende de mí, cuando haya buenos resultados inclinaremos la balanza a nuestro favor", comentó el estratega.

El duelo será en el NRG Stadium de Houston, justmente el escenario debutó como entrenador de la selección mayor hace un año, cuando el equipo venció 4-0 a Honduras y todos esperaban mejores resultados.

"No hay mejor lugar para estar como técnico mexicano que acá. Trataré de disfrutarlo. Son momentos a los que a veces no les damos valor. Siempre les digo a mis jugadores que estamos de paso en la selección nacional, la gran mayoría estamos acá poco tiempo".

'Jimmy' mandó un mensaje a la afición mexicana, sobre todo ahora que el Tri se presentará en Houston, una ciudad con una enorme comunidad hispanoamericana.

"Sé que somos locales en Houston y les pedimos que el apoyo sea total y durante los 90 0 100 minutos. Les pido de corazón a la afición que nos apoye como siempre", agregó el entrenador.