Los reprobados del desastre mexicano en la Copa América

La Selección Mexicana de Futbol ha vivido un nuevo desastre en su historia reciente luego de quedar eliminado de la Copa América en la fase de grupos.

En menos de dos años, el cuadro mexicano ha vivido dos traspiés históricos con dos participaciones fatídicas. En la Copa del Mundo de Catar se regresó a casa en la fase de grupos, firmando su peor participación de los últimos 40 años. Ahora, en la Copa América ha 'regalado' a su afición, la peor participación desde que fue considerado como invitado para ser parte de este certamen. México, hasta ahora, siempre había avanzado a la ronda de eliminación directa.

México fue incapaz de marcarle un gol a Ecuador y Venezuela. Tampoco tuvo argumentos futbolísticos para competir con selecciones de la Conmebol, un reflejo de que esta camada de futbolistas es limitada en talento, mentalidad y compromiso.

Puntualmente, ante Ecuador, algunos miembro del equipo que no estuvieron a la altura de las circunstancias y los números reflejan su pésimo andar con la camiseta nacional.

Jaime Lozano:

El principal responsable del fracaso es el técnico nacional. No encontró variantes ante Ecuador y cuando tuvo que ajustar, de nueva cuenta el tiempo ya estaba en su contra. Los cambios volvieron a ser posicionales y no para buscar un esquema diferente de juego. Tampoco hay claridad en su convocatoria al haber dejado fuera de ella a jugadores en excelente momento futbolístico; mucho menos la hay en su planteamiento del equipo titular, puntualmente, por no haber utilizado, en ningún momento al ´Piojo’ Alvarado. Lozano no tiene variantes con el limitado arsenal de jugadores a su disposición.

Santiago Giménez:

De nueva cuenta, el delantero mexicano entra en la lista de reprobados. Es el único futbolista que fue considerado en este espacio en los tres partidos de la Selección Mexicana. Giménez está muy lejos de ser el referente en el ataque de México y ante Ecuador, sus números volvieron a ser deplorables. El ‘Bebote’ desperdició dos opciones claras de gol y solo realizó dos disparos al arco. En cuanto a la asociación, también estuvo muy por debajo de un nivel aceptable, pues solo logró 7 pases correctos. Santi no recibió una sola falta en el partido y terminó perdiendo cinco pelotas.

Luis Chávez:

El mediocampista mexicano ha bajado notoriamente su nivel de juego. Es otro futbolista de aquel que se convirtió en un referente en el Mundial de Catar. Chávez, quien se supone debe ser el conector de la media cancha y la delantera, logró un 89 por ciento de efectividad en sus entregas, de las cuales ninguna generó realmente una opción de peligro. Solo dos de los cinco intentos de desborde fueron correctos y terminó perdiendo la pelota en 13 ocasiones.

Orbelín Pineda:

El jugador del AEK de Atenas tenía la posibilidad de sacarse la espina de haber fallado el penal ante Venezuela y terminó por pasar desapercibido en el juego. Solo logró 11 pases correctos y de los dos centros que intentó por el costado, solo uno fue correcto. Orbelín perdió cinco duelos contra los rivales ecuatorianos y la pelota le fue arrebatada en 10 ocasiones.

México ha consumado así un fracaso más en su lista reciente de tropiezos en competiciones internacionales. Quedan dos años para el Mundial que se jugará en casa, donde los pronósticos son pesimistas luego de esta exhibición. El Tri es un desastre y está muy lejos de la élite mundial.