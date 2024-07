Lionel Messi, el gran ausente de la fiesta argentina

El futbolista del Inter Miami no viajará a la celebración en su país

La selección argentina que se coronó bicampeona de la Copa América en la madrugada de este lunes se encuentra de viaje hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, situado en la localidad de Ezeiza (provincia de Buenos Aires), a donde llegará con ausencias destacadas, como la del capitán, Lionel Messi.



Según el medio deportivo TyC Sports, el rosarino no se unió a la expedición debido a que su familia reside en la ciudad de Miami donde se jugó la final y donde él juega para el Inter de la MLS; especialmente después de la lesión en el tobillo derecho que sufrió durante la final y que le obligó a dejar el partido en el segundo tiempo en medio de un desconsolado llanto que dio la vuelta al mundo.

Al igual que Messi, el portero del Aston Villa Emiliano Martínez y el lateral izquierdo del Olympique de Lyon Nicolás Tagliafico permanecieron en suelo estadounidense.



También se quedaron allí los tres futbolistas que se sumarán a la selección sub-23 para disputar los Juegos Olímpicos de París: el delantero del Manchester City inglés Julián Álvarez, el defensa del Benfica portugués Nicolás Otamendi y el guardameta del Ajax neerlandés Gerónimo Rulli.



A esta hora del lunes no hay ninguna comunicación oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acerca de si habrá algún tipo de celebración con la afición, aunque no parece probable y lo más seguro es que la expedición se dirija al predio que la federación tiene en Ezeiza, muy cerca del aeropuerto, para descansar.



Pese a que lo conseguido anoche por Argentina fue una gesta nunca antes vista en el fútbol suramericano, ganar consecutivamente Copa América (2021), Copa del Mundo (2022) y de nuevo Copa América (2024) -a nivel mundial, sólo España logró algo así con las Eurocopas 2008 y 2012 y el Mundial 2010-, las frías temperaturas del invierno austral y la diferente magnitud de lo conseguido en Qatar 2022, cuando la selección llevaba 36 años de sequía en un Mundial, mantienen en calma a los seguidores.



No obstante, el veterano Ángel di María será el foco de todas las miradas, tras disputar en la final sus últimos minutos con la camiseta nacional, una extensa y gloriosa carrera de más de 100 partidos, durante la que levantó otros trofeos importantes como un oro olímpico (Pekín 2008) o la Finalíssima 2022 ante Italia, competición que mide al campeón de la Copa América y al de la Eurocopa.

A la espera de conocer si habrá algún festejo especial, el presidente de Argentina, Javier Milei, ofreció el balcón de la Casa Rosada (sede del Gobierno del país suramericano) a la selección argentina como lugar de celebración del título.



"Me encantaría recibirlos pero es decisión de los jugadores y lo respeto. Si ellos consideran que quieren usar el balcón de la Casa Rosada les cedo el lugar y si están dispuestos a saludarnos para mí sería un placer, es el triunfo y premio de ellos", afirmó el mandatario durante una entrevista con Radio Mitre.