Igor Lichnovsky quiere más títulos, esta vez con Chile

El defensor Igor Lichnovsky, reciente campeón con el América de la Liga MX, afirmó este jueves que Chile en la Copa América “siempre tiene que estar aspirando a la final”, en referencia a los objetivos para el certamen de Estados Unidos que se inicia el 20 de junio.

“Por lo que ha acostumbrado el último tiempo, Chile siempre tiene que estar aspirando a la Copa. Mientras en la competencia interna tengamos eso como objetivo, todo va a ser lindo para Chile”, dijo el central de 30 años en conferencia de prensa luego del cuarto entrenamiento de La Roja, que jugará un amistoso ante Paraguay el próximo martes.

Lichnovsky forma parte del grupo que el seleccionador Ricardo Gareca citó para el torneo en Norteamérica, luego de haber sido incluido por el técnico argentino para los amistosos de marzo pasado ante Albania y Francia tras cinco años de ausencia.

🚨 NÓMINA DE #LAROJA 🇨🇱 🚨



📋 Estos son los convocados por Ricardo Gareca para el amistoso ante Paraguay, previo a la @CopaAmerica. #SomosLaRoja pic.twitter.com/kvQyJIHcMl — Selección Chilena (@LaRoja) May 24, 2024

“Después de tantos años sin venir, ver al grupo, a los más jóvenes y a los que son más grandes, de una manera unida y con ganas de trabajar para querer seguir trascendiendo, a mí personalmente me motiva”, comentó.

El futbolista aspira a ganarse un lugar como titular en la zaga de la selección chilena, luego de haberlo sido en la gira por Europa, compitiendo con sus compañeros Paulo Díaz que juega en el River Plate argentino o Guillermo Maripán en el Mónaco francés.

"Siempre uno tiene en la meta jugar. A mí me encantan los desafíos, cuando se me da la confianza lo enfrento con mucha responsabilidad. A la edad que tengo no es momento de demostrar talento ni condiciones, sino por el contrario poder expresar el futbolista que soy”, aseguró.

El amistoso ante Paraguay, el próximo martes 11, será el único que jugarán en suelo chileno antes de partir a Estados Unidos, donde debutarán ante Perú por el grupo A de la Copa América que también integran Argentina y Canadá.