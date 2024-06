Canadá será un rival complicado para Argentina

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina de fútbol, consideró que hay que respetar a Canadá y que el "que piense que está todo dicho, se equivoca", ante el partido inaugural de la Copa América de Estados Unidos.



"Canadá es un buen equipo, con jugadores importantes, con un nuevo entrenador que le ha dado ideas nuevas.. En el mundial pasado no tuvo los resultados que mereció. El que piense que está todo dicho se equivoca, es un rival complicado. Y sabemos lo importante que es el primer partido", dijo.

Scaloni, que compareció en rueda de prensa la previa del comienzo de la Copa América que Argentina inaugurará contra Canadá, en el Mercedes Benz Stadium, se mostró satisfecho por cómo llega su equipo al primer partido.



"Estamos bien, con las ideas claras y sabiendo de la dificultad que tiene este torneo intentaremos poner lo mejor posible. Será una Copa América muy difícil, como lo es siempre", añadió.



Scaloni aseguró que tiene a toda la plantilla disponible y que ha elegido el once -ya lo sé pero tengo que decírselo a ellos-.



"Elegimos al que está mejor. Nos podemos equivocar, pero queremos que se sientan cómodos y el equipo vea que el entrenador decide en base a cómo están ellos", añadió el técnico, que, no obstante, dio pistas sobre uno de los que integrará el centro del campo: "que Leandro esté aquí es algo", dijo en referencia a la presencia en la rueda de prensa de Leandro Paredes.

"Ayer les dije que me gustaba cómo estaba entrenando y que era una dificultad elegir. Con nosotros han sido suplentes jugadores de un nivel increíble y han venido con las mejores caras. Verlos entrenar es un placer y esa es la base de todo. En un torneo como este, son igual o más importantes lo que no juegan. No es fácil, ellos entrenan hasta el día después de un partido", agregó.



Scaloni dijo que los amistosos previos le han servido para despejar "alguna duda" y aseguró que le da la misma importancia a jugar contra equipos de la Concacaf que contra un rival europeo. "El rival a batir, respetando a todos, es Argentina".



Cinco años después de su llegada al banquillo, con la consecución de una Copa América, una Finalíssima y un Mundial, el técnico se queda con la satisfacción de haber conseguido que se asentase un proyecto, más allá de los resultados.



"El balance, más allá de los títulos, es que a nuestra manera hemos disfrutado un montón. Es un placer verlos entrenar o jugar y es la clave de todo y todo eso lleva a que se puedan conseguir cosas. Hemos demostrado que, aun no ganando como en 2019, hemos podido seguir. Hemos conseguido un proceso que en el mundo del fútbol es algo muy difícil", agregó.