Ante México, sería mala idea salir a empatar: Félix Sánchez

El seleccionador de Ecuador, Félix Sánchez, afirmó a un día del partido contra México que "sería una mala idea salir a empatar" y que el juego ante el Tri será "una final".

México y Ecuador se juegan el pase a cuartos de final de la Copa América este domingo, en el último choque del Grupo B, en el estadio State Farm, de Glendale (Arizona).

Ambas selecciones acumulan tres puntos, pero la Tri llega con ventaja al superar a su rival por gol diferencia, por lo que al equipo de Sánchez le sirve el empate, mientras que a México sólo le queda ganar.

"Sería una mala opción salir con la mentalidad de empatar el partido. No nos vamos a volver locos tampoco. Vamos a intentar hacer un buen partido y ganar para sacar el billete a cuartos", dijo el técnico español.

"El equipo está con confianza. Es una final. Nos enfrentamos a un gran rival que quizá como nosotros no ha podido llegar con más puntos pero ha hecho dos grandes partidos. Eso nos la pondrá difícil, pero estamos preparados", agregó.

Sánchez reconoció que México siempre ha sido fuerte y que los motiva vencer a un rival que históricamente ha superado a Ecuador: "Lo tomamos como un reto, es un partido exigente, México siempre ha sido muy potente y es una motivación más ganarle".

Sin confirmar la alineación con la que saltará al partido, Sánchez habló del capitán Enner Valencia, que cumplió con su partido de suspensión ante Jamaica y lo más seguro es que comande el ataque ecuatoriano.

"Enner es nuestro capitán. Es un jugador importante, con gol. Esperamos que mañana nos pueda ayudar como el resto de los jugadores, él viene fresco", puntualizó.

El estratega también se refirió a la importancia del encuentro ante México: "Desde que estoy en Ecuador cada partido es el más importante de mi carrera. El de mañana será el más importante indudablemente".

Y de su continuidad en el cargo, dijo: "Es una pregunta que no me la tienen que hacer a mí (...) presión hay para todo el mundo y esto es futbol. Las cosas que uno no puede controlar es mejor no centrarse en ellas porque es perder tiempo y energía".